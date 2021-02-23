مميزات برنامج مساكن للمتقاعدين الذي يوفر وحدات سكنية بأسعار تنافسية حتي سن 75 عام، يعد برنامج مساكن أحد برامج الإسكان الذي تم انطلاقه مؤخراً من قبل المؤسسة العامة للتقاعد تلبية إلي احتياجات المواطنين المتقاعدين من موظفي الدولة والقطاع الخاص، حيث حرصت الحكومة السعودية ممثلة في المؤسسة العامة للتقاعد في دراسة الأحوال الخاصة بالمتقاعدين وقياس مدى احتياجاتهم الأساسية التي يرغبون فيها والتي اثبت الدراسة أن أكثر ما يحتاجه المتقاعدين هو توافر المسكن المناسب لذلك أطلق المؤسسة برنامج مساكن والذي أوضحت فيه عن التخفيضات المالية الكبيرة والتسهيلات الممنوحة للمتقاعدين في عمليات السداد.

مميزات برنامج مساكن للمتقاعدين

يوفر البرنامج السكني المنطلق مؤخراً العديد من المزايا للمتقاعدين والتي جاء منها التالي:

يحصل المستفيد المتقاعد علي تمويل يصل إلي 5 مليون ريال سعودي.

إمكانية تأجيل الأقساط وخاصة القسط الأول بعد توقيع العقود الذي يمكنك تأجيله إلي 6 أشهر.

إمكانية الاستفادة من التمويل حتي 75 عام.

عدم سداد الأقساط الشهرية للتمويل في حالة وفاة المستفيد المتقاعد.

مدة التمويل تصل إلى 30 سنة.

هامش ربح منخفض.

إتاحة التمويل إلي مختلف العقارات.

إمكانية استفادة الزوجين كمتضامنين.

تمويل متوافق مع الهيئة الشرعية.

آلية شراء الوحدات السكنية عبر برنامج مساكن

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن البرنامج السكني الذي يعد أفضل الخدمات والمزايا الحديث التي يتم تقديمها إلي المواطنين السعوديين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين وموظفي الدولة والعاملين بالقطاع الحكومي الخاص، حيث تقوم المؤسسة بتوفير العديد من (الفلل، العمائر المخصصة للسكن، والشقق السكنية الجاهزة، بالإضافة إلي الأراضي السكنية)، تأتي آلية شراء الوحدات السكنية عبر البرنامج السكني من خلال التعاون مع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بشراء المنتجات السكنية من وزارة الإسكان وتقوم ببيعها إلي المتقاعدين بهامش ربح منخفض وتمويلات ميسره في السداد.

يجب أن لا تقل عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية من برنامج مساكن عن 20 عام ولا يزيد عن 70 عام.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقاعد المتقدم عن 4 آلاف ريال سعودي.

يجب أن لا تقل مدة خدمة المتقدم عن عام.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية.

سداد 30% من قيمة الأراضي السكنية.

تقديم صورة الهوية الوطنية. التوقيع على نموذج طلب مساكن. تقديم نموذج كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور. تقديم نموذج الدخل الشهري من جهة العمل حديث لا يزيد إصداره عن شهرين.

شروط برنامج مساكن للمتقاعدينالمستندات المطلوبة للتقديم في البرنامج السكنيالمستفيدين من برنامج مساكن للمتقاعدين ورابط التسجيل

يستطيع المتقاعدين الاستفادة من البرنامج السكني والذي جاء أبرزهم التالي:

يتمكن الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية التسجيل من خلال رابط المؤسسة العامة للتقاعد .

. موظفي وموظفات القطاع المدني والعسكري والخاص.

المتقاعدين من القطاع الخاص.

المتقاعدين من القطاع الحكومي.

يجب علي المواطن الراغب في الحصول علي المسكن تقديم كافة المستندات المطلوبة بالإضافة إلي ملئ النموذج وتسجيل البيانات التي تخص الاسم والعمر والدخل الشهري ثم إرسال المستندات إلى المركز الرئيسي لمؤسسة التقاعد حيث يتم حصر عدد المتقدمين المتوافق عليهم الشروط تمهيدا لتسليمهم المسكن، حيث تتعد مميزات برنامج مساكن للمتقاعدين .