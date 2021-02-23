الذهب يقفز بدعم من مخاوف التضخم وضعف الدولار

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في حوالي أسبوع، إذ أثارت توقعات بارتفاع التضخم مخاوف بشأن قيم الأسهم ودفعت المستثمرين إلى التماس الأمان في المعدن النفيس الذي لقي أيضا دعما من تراجع الدولار الأميركي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 1808.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1846 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ السادس عشر من فبراير.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1808.40 دولار للأوقية.

وسجل الدولار أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل الجنيه الإسترليني وعملات منافسة الاثنين، لكن عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية بلغت أعلى مستوى في عام، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبخلاف حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا في الولايات المتحدة والمتوقع إقرارها بنهاية الأسبوع، يترقب المستثمرون شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في التقرير النقدي نصف السنوي إلى الكونغرس الثلاثاء.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة ثلاثة بالمئة إلى 28.02 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ الثاني من فبراير. واستقر البلاتين عند 1274.00 دولارا للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2399.40 دولار للأوقية، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 2431.50 دولار.