واشنطن تشدد على أن حل الدولتين أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى اتصال مع نظيره الإسرائيلى غابى أشكنازى، أن "واشنطن تعتقد أن حل الدولتين هو أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلى-الفلسطينى"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وفى سياق آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، لمؤتمر نزع السلاح الأممى، اليوم الإثنين، سعى واشنطن لإطالة وتعزيز الاتفاق النووى مع إيران. وفى خطابه لمؤتمر نزع السلاح، قال بلينكن: "نسعى للتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وتطويرها للصواريخ الباليستية"، مشددًا على أنه ينبغى على إيران الوفاء بالتزماتها الدولية، وخصوصا فيما يتعلق بالتزاماتها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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