اتصال هاتفي بين وزيري خارجية أمريكا وإسرائيل لبحث حل النزاع مع فلسطين

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي.

وقالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن أكد دعم الموقف الأمريكي لحل الدولتين بكونه أفضل طريقة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اللواء أهارون حاليفا، أن الأمين العام لـحزب الله اللبناني حسن نصر الله لا يريد تغيير المعادلة، لأنه أحد الأشخاص البارزين الذين يعلمون قدرات الجيش الإسرائيلي، حيث كان متواجدا عامي 2000 و2006، ورأى ما حدث في السنوات الأخيرة.

وأضاف "حاليفا"، أن نصر الله يعرف طبيعة الاستخبارات الإسرائيلية، ويدرك مدى الصلابة الإسرائيلية، كما يعلم أمورا لا يعلمها مواطنو إسرائيل أنفسهم عن عمليات الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة "أمد للإعلام" الفلسطينية.

وأوضح أن أمين حزب الله "لا يريد أن يغير المعادلة، وأتمنى من أجله، ألا يصل إلى صدام مع الجيش".

وأشار إلى أن نصر الله يعلم الثمن الذي سيدفعه لبنان لو اندلعت حرب جديدة، موضحا أن لبنان في وضع اقتصادي وسياسي واجتماعي صعب، موضحا أنه في بعض الأحيان سيبدأ باستخدام القوة من عملية محدودة، ويمكن أن يصل الأمر إلى عمليات واسعة.

وأوضح أن الولايات المتحدة والدول العظمى عليها التوصل إلى اتفاق نووي جديد تماما مع إيران، وليس لإحياء الاتفاق الموقع عام 2015.