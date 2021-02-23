العدل الأمريكية تعلن القبض على زوجة زعيم إمبراطورية المخدرات إل تشابو

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، القبض على زوجة زعيم المخدرات "إل تشابو"، في مطار بولاية فيرجينيا.
وقضت محكمة في مدينة نيويورك الأمريكية، يوليو اعام 2019، بسجن إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان المعروف بـ"إل تشابو" مدى الحياة، بالإضافة إلى 30 عامًا أخرى بعد إدانته بتهريب المخدرات.
وأوضحت قناة (يورونيوز) الأوروبية أن "إل تشابو" أدين بتهريب أطنان من مخدرات الكوكايين والهيروين والماريجوانا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتورط في عمليات قتل متعددة كزعيم لعصابة" كارتل سينالوا" والمعروفة بأنها واحدة من أكبر وأكثر منظمات تهريب المخدرات عنفًا.
ووجهت الجهات القضائية إلى "إل تشابو" (62 عامًا) 10 اتهامات أوائل العام الجاري بما في ذلك توزيع مخدر الهيروين والكوكايين دوليًا، استخدام الأسلحة، وغسيل الأموال.
يُشار إلى أن خواكين جوزمان كان قد هرب مرتين من سجون مكسيكية شديدة الحراسة قبل القبض عليه عام 2016 حين تم تسليمه إلى واشنطن للمحاكمة في يناير 2017.
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