طلب عاجل من بايدن للشعب الأمريكي بسبب كورونا

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، من الشعب الأمريكي، التحلي باليقظة، والالتزام بقواعد السلامة، وأخذ اللقاح حين توفره.

وقال بايدن، في كلمة له لتأبين ضحايا كورونا: "نستطيع التغلب على الفيروس، ونحن كأمريكيين لا نستسلم أبدا".

واضاف بايدن: "لا يجب التعامل مع الجائحة من منطلق سياسي، فالفيروس لا يميز بين جمهوريين وديمقراطيين".

وتابع: "سنحارب جائحة كورونا وسنهزمها، والاتحاد كأمة واحدة هو سبيل مواجهة كورونا".

فيما قال الرئيس الأمريكي إن عدد الذين قضوا بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من الشعب الأمريكي، أكثر ممن قتلوا في الحربين العالميتين وحرب فيتنام.

وأضاف بايدن، في كلمة بمناسبة تأبين وفاة 500 ألف مواطن بسبب فيروس كورونا: "يجب تكريم الموتى وعدم التعامل معهم كأرقام".

وأكد: "سنقدم كل الدعم للأمريكيين لمواجهة جائحة كورونا، و أمر مفجع تخطي وفيات كورونا في أمريكا نصف مليون".

وأشار في كلمته إلى أن: " أعرف جيدا الألم الذي يسببه فقدان الأحبة، ويجب تكريم الموتى وعدم التعامل معهم كأرقام".

واستطرد: "اليوم نحيي حادثا مفجعا حقًا: 500.071 قتيل. هذا هو عدد الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في عام واحد في هذا الوباء، مقارنة بالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام مجتمعة".