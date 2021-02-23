بايدن: ضحايا كورونا أكثر من قتلى الحربين العالميتين وحرب فيتنام

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن عدد الذين قضوا بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من الشعب الأمريكي، أكثر ممن قتلوا في الحربين العالميتين وحرب فيتنام.

وأضاف بايدن، في كلمة بمناسبة تأبين وفاة 500 ألف مواطن بسبب فيروس كورونا: "يجب تكريم الموتى وعدم التعامل معهم كأرقام".

وأكد: "سنقدم كل الدعم للأمريكيين لمواجهة جائحة كورونا، و أمر مفجع تخطي وفيات كورونا في أمريكا نصف مليون".

وأشار في كلمته إلى أن: " أعرف جيدا الألم الذي يسببه فقدان الأحبة، ويجب تكريم الموتى وعدم التعامل معهم كأرقام".

واستطرد: "اليوم نحيي حادثا مفجعا حقًا: 500.071 قتيل. هذا هو عدد الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في عام واحد في هذا الوباء، مقارنة بالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام مجتمعة".

وطالب بايدن من الشعب الأمريكي الإلتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".