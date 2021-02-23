طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 بالخطوات للمرة الأولى

يعتبر التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 من أهم الخدمات الإلكترونية التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة التعليم، والذي جاء في إطار حرص الحكومة السعودية على تطوير المؤسسات التعليمية بالكامل، لتوفير خدماتها بصورة أسهل وأسرع وأفضل لكافة الطلاب والعاملين في الوزارة، على اعتبار أن المعلم من أبرز الموارد البشرية داخل الوزارة لمساهمته في إعداد أجيال جديدة من الطلبة المتفوقين يمكن الاعتماد عليهم إعداد أجيال تنير المستقبل، ولذلك تم تصميم نظام فارس الجديد لتتمكن الوزارة من أداء جميع الخدمات السابقة.

التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

أصبح الآن بإمكان جميع العاملين في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، أن يقوموا بالتسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442، من خلال موقعهم الإلكتروني الذي يقع تحت إشراف وزارة التعليم، من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 الجديد. تظهر أمامكم صفحة لتسجيل البيانات ومنها (الاسم، رقم الهوية، عنوان البريد الإلكتروني، رمز التحقق، رقم الكشف)، يجب تعبئتها بكل دقة. النقر على أيقونة التسجيل. سوف تستقبل رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني، تتضمن اسم الدخول وكلمة المرور. تقوم بالدخول على الموقع للاستفادة من جميع الخدمات عليه.

خدمات ومميزات نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد

يعتبر نظام فارس الخدمة الذاتية من أهم الخدمات التي أطلقتها وزارة التعليم، فهو أحد المواقع المجانية التي تخدم العاملين في القطاع التعليمي، وتتوافر عليه الكثير من الخدمات المميزة والمتنوعة التي يحتاج لها المعلم والموظف، ومن أبرزها الاستعلام عن رصيد الإجازات السنوية أو الراتب الشهري، أو التأكد من بيانات أحد الموظفين الشخصية، كما أنه من الممكن التقديم على إجازة بدون الحاجة إلى توقيع المدير، وإمكانية عرض كافة السجلات الخاصة بالمواطنين.

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد

يعتبر نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد متوافر لجميع العاملين في القطاع التعليمي، تحت إشراف وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى التسهيل من مهمة الموظفين والمعلمين في الوزارة، ويكمن الهدف الرئيسي في تصميم الموقع في توفير وقت وجهد العاملين في إنجاز جميع الطلبات من خلال الموقع.