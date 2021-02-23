رسوم الزيارة العائلية 2021 سددها الآن أونلاين على منصة إنجاز

رسوم الزيارة العائلية 2021 أصبح سدادها إلكترونيًا على منصة إنجاز للتيسير على المقيمين بالمملكة السعودية إمكانية إنجاز إجراءات الزيارة العائلية 2021 في السعودية لأقاربهم وإمكانية اصطحاب أسرهم على أن تحدد رسوسم التأشيرة للزيارة العائلية حسب مدة الإقامة في المملكة، كما يمكن الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية للمملكة من خلال خدمة التأشيرة الإلكترونية بدلاً من الإجراءات التقليدية التى كانت تستهلك الكثير من الوقت والجهد في الفترة الماضية.

رسوم الزيارة العائلية 2021

شملت رسوم الزيارة العائلية 2021 وفق ما حددتها وزارة الخارجية السعودية للمقيمين في المملكة وعائلاتهم وأقاربهم من الدرجة الأولي “الوالدين والزوجة والأبناء “، حسب مدة الأقامة، لتضم رسوم الزيارات العائلية المتعددة 2021 وكذلك رسوم تمديد الزيارة العائلية 2021 من خلال الآتي:

رسوم الزيارات العائلية المتعددة 2021

تقدر رسوم الزيارات العائلية المتعددة 2021 بقيمة 300 ريال سعودي لتكون لمدة 90 يومًا متتاليًا إقامة بأي مكان بالمملكة ، ويسمح للمقيم طلب تمديد زيارة عدة عائلات لمدة 90 يومًا إضافية، لكن بشرط مغادرة السعودية قبل نهاية الفترة الأولى.

رسوم تمديد الزيارة العائلية 2021

عند رغبة المقيمين تمديد الزيارة العائلية يتم دفع 100 ريال سعودي، ويمكن إصدار وتجديد جواز سفر سعودي لمدة خمس سنوات، بمبلغ يصل إلى 300 ريال سعودي.

كما يتم تجديد جواز السفر السعودي لمدة عشر سنوات، فيدفع 600 ريال سعودي.

طريقة دفع رسوم الزيارة العائلية 2021

حدد مجلس الوزراء السعودي طريقة دفع رسوم الزيارة العائلية 2021 على منصة انجاز من خلال الخطوات التالية:

ادخل على موقع منصة إنجاز

اضغط إدارة شؤون الموظفين

قدم طلب بالحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية.

اقبل الشروط والأحكام.

التأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة.

أضف جميع البيانات المطلوبة

سيتم فتح صفحة أخرى تشمل رقم الطلب المقدم ومبلغ رسوم التأشيرة.

حدد طريقة الدفع

ادخل معلومات بطاقة الدفع.

أطبع الإيصال النهائي كدليل على دفع رسوم تأشيرة الزيارة العائلية.