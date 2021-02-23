أستراليا تعلن وقف الترويج للتطعيم ضد كورونا على فيسبوك

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ردًا على حجب "فيسبوك" مواد إخبارية احتجاجا على مشروع قانون تدعمه الحكومة الأسترالية.

وقال وزير الصحة جريج هانت، إن تمويل الحملة الإعلانية مستمر ولكن ليس عبر شبكة التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام جميع المخصصات المالية للترويج لحملة التطعيم "كورونا" فى البلاد والتى تبلغ 16.5 مليون يورو.

وأكد هانت، أن الوزارة لن تلجأ إلى "فيسبوك" من أجل الترويج، ولكنها ستواصل نشر المعلومات على هذه الشبكة الاجتماعية.

يشار إلى أن خلافًا حدث بين أستراليا و"فيسبوك" بشأن مشروع قانون يهدف إلى إلزام الشركة الأمريكية، بدفع أموال للوسائل الإعلامية مقابل مضامينها.