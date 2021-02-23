نشرة أخبار العالم: الكويت تفرض إجراءات جديدة بسبب كورونا.. إيران تحظر التفتيشات المفاجئة لمواقعها النووية.. والنواب الأمريكي يقر خطة بايدن لإنقاذ الاقتصاد

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

وافقت لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون بقيمة 1.9 تريليون دولار، يتضمن مساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأقرت اللجنة مشروع القانون الذي يدعمه الرئيس جو بايدن بموافقة 19 عضوًا، بينما عارضه 16 عضوًا.

أعلن مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، اليوم الاثنين، أن إيران ستلغي العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي في الساعة 20:30 بتوقيت جرينيتش.

وقال غريب آبادي في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن إيران ستنهي العمل بالبروتوكول الإضافي، الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإجراء تفتيشات مفاجئة في مواقع لم تعلن عنها الوكالة.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إنها تتوقع إجراء محادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في "الوقت المناسب".

وسبق أن أعلن البيت الأبيض أن أول اتصال رسمي بين الرئيس جو بايدن والمملكة العربية السعودية، سيكون من خلال الملك سلمان.

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي دعمه قرار البرلمان الرافض لاتفاق حكومة الرئيس حسن روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن استمرار تففتيش المنشآت النووية.

ودعا خامنئي البرلمان والحكومة الإيرانية إلى التعاون لحل الخلاف حول تطبيق القانون.

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الاثنين، بأن مجلس الوزراء الكويتي، أصدر عدة قرارات خلال الاجتماع الذي جرى اليوم، ومن أبرزها حظر التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق، والاكتفاء بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن حكومته لن تتخلى عن أولئك الذين بحاجة إلى الدعم من الدولة خلال جائحة كورونا.

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، أنه لا يستطيع أحد منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية إذا أرادت.

وقال خامنئي خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة في حسينية الخميني: "لن يستطيع أحد منع إيران من الحصول على سلاح نووي إذا أرادت ذلك لكننا لا نسعى لامتلاكه"، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

دوت صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، عقب سقوط 3 صواريخ في العاصمة بالقرب من السفارة الأمريكية.

"الموت لروحاني" كان ذلك الشعار هو الأبرز في إيران قبل أسبوعين، خلال مسيرات إحياء الذكرى 42 للثورة الإيرانية. وسرعان ما تحول إلى تهديد بمحكامة الرئيس الإيراني في البرلمان عقب اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمل المفتشين الدوليين.

خلال زيارة نادرة إلى طهران، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي عن اتفاقا مع حكومة الرئيس حسن روحاني يسمح بتمديد وصول مفتشي الأمم المتحدة إلى المواقع النووية الإيرانية لمدة ثلاثة أشهر.

للمرة الأولى منذ اتفاق العلا حول المصالحة الخليجية، التقى وفدان رسميان يمثلان كلا من الإمارات وقطر في دولة الكويت اليوم وذلك في أول اجتماع يعقد بين الجانبين منذ قمة العلا.

وناقش الجانبان الإماراتي والقطري الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العلا، وأكدا أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، تنكيس الأعلام في الولايات المتحدة لمدة 5 أيام، حدادًا على أرواح ضحايا فيروس كورونا في البلاد الذين تجاوز عددهم 500 ألف شخص.