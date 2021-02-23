فاوتشي يكشف سبب ارتفاع وفيات كورونا في الولايات المتحدة

أكد أنتوني فاوتشي، كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أن الانقسام السياسي هو الذي ساهم في حصد وفيات كورونا المذهلة في بلاده.
وقال فاوتشي- وفق ما نقلته وكالة رويترز- إن فيروس كورونا ظهر في وقت عانت فيه الولايات المتحدة من الانقسامات السياسية، مضيفا أن مجرد ارتداء قناع "أصبح رسالة سياسية أكثر من كونه إجراء للصحة العامة."
وأشار فاوتشي إلى أنه ما كان ينبغي للولايات المتحدة "الدولة الغنية" أن تسجل نصف مليون وفاة بالفيروس.
وأضاف أن التطعيم بإمكانه أن يساعد الولايات المتحدة في تحقيق "مناعة القطيع"، والحماية من الوفيات وحالات المرض الشديدة التي يسببها فيروس كورونا.
وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل أكثر من 500 ألف وفاة بسبب الفيروس في الولايات المتحدة.
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