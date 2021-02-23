قرار أمريكي جديد بشأن الانقلاب العسكري في ميانمار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 2 من جنرالات الجيش في ميانمار، عقب الانقلاب العسكري.

فيما أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حجب صفحة تلفزيون ميانمار الرسمي، الذي يسيطر عليه الانقلابيون، كما حذف ايضا الصفحة الرئيسية للجيش، مستشهدا بمعاييره التي تحظر التحريض على العنف.

ويأتي ذلك بعد يوم من مقتل متظاهرين عندما فتحت الشرطة النار على مظاهرة ضد انقلاب 1 فبراير.

وقال أحد ممثلي فيسبوك، في بيان: "تماشيًا مع سياساتنا العالمية، أزلنا صفحة فريق معلومات جيش ميانمار من فيسبوك بسبب الانتهاكات المتكررة لمعايير مجتمعنا التي تحظر التحريض على العنف وتنسيق الأذى".

واندلعت احتجاجات عنيفة في ميانمار عقب مقتل شخصين وجرح آخرين برصاص الشرطة في تظاهرة ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، وهو ما أدى إل إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وإلى تعبير واشنطن عن قلقها.

وقال جوتيريش: "إنني أدين استخدام العنف المميت في ميانمار. إن استخدام القوة المميتة والتخويف والمضايقة ضد المتظاهرين السلميين أمر غير مقبول. لكل فرد الحق في التجمع السلمي.

وأضاف في تغريدة على تويتر "أدعو جميع الأطراف إلى احترام نتائج الانتخابات والعودة إلى الحكم المدني".