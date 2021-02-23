شحن جواهر لعبة فري فاير عن طريق id وذلك مجانًا 2021 بدون أي نقود Free Fire

شحن جواهر لعبة فري فاير، يوجد الكثير من الطرق بواسطتها يمكن الحصول على برامج تكون مجانية للعبة فري فاير، ولكن الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون هذه اللعبة لا يستطيعون أن يكتشفوا هذه الحقائق، ولكن يبدو لنا وجود بعض الأشخاص المحترفين في هذه اللعبة ولكن يتضح لنا أنهم يستخدمون بعض الحيل من أجل أن يبدو محترفين ومن أجل أن يستطيعوا الحصول على أكبر عدد من الجواهر.

شحن جواهر لعبة فري فايرعن طريق id

يوجد الكثير من المواقع التي تسهل لنا تقديم خدمة شحن الجواهر في لعبة فري فاير مجانًا وذلك عن طريق id ومن هذه المواقع موقع هاكرز الذي يقوم بعمل مسابقات كل أسبوع للحصول على هذه الجواهر مجانًا.

كيف يمكن المشاركة في هذا الموقع

يمكن المشاركة في هذا الموقع من خلال:

الدخول إلى موقع ihach games نقوم باختيار اللعبة التي نريد شحنها مثل لعبة فري فاير. نقوم بعد ذلك بعمل كل الخطوات التي تطلب منا حتى نستطيع الدخول في القرعة التي تتواجد كل يوم حتى نحصل على 500 جوهرة مجانًا. يتم توزيع حوالي 3500 جوهرة يوميًا على كل المشتركين في الموقع.

طريقة أخرى لشحن جواهر لعبة فري فاير

نستطيع القيام بشحن جواهر لعبة فري فاير من خلال بطاقات جوجل بلاي وهذا أيضًا مجانًا، وبطاقات جوجل بلاي من الطرق المضلة لشحن الألعاب الأخرى مثل ببجي وفورت نايت، وهذه البطاقات تكون مجانًا، وتستطيع الحصول على الكثير من بطاقات جوجل والأكواد الخاصة به كل يوم، كل هذه البطاقات يمكن استعمالها لشحن لعبة فري فاير، ويمكن أيضًا توزيع بعض البطاقات من خلال عمل قرعة يومية.

V88M – W4V – 5MDV – 9WBF-NBGH

JB6Z-YNQD-4PBE-FB8Z-GQDV

HFJ6-PVZE-M7VR-RPXC-DURM

EBYX-J3CW-SH8P-78SZ-573Y

79M3-F3Q3-BMRQ-4F3F-WFA8

أكواد جوجل بلاي

الكثير من اللاعبين يستخدمون بطاقات جوجل بلاي المجانية حتى يستطيعوا الحصول على جواهر في لعبة ببجي، فباستخدام هذه البطاقات تستطيع الحصول على عدد كبير من الجواهر وذلك في خلال أسبوع ويمكن أن تستخدم الأكواد التي تنشر مجانًا كل أسبوع.

يوجد طريقة أخرى وهي استخدام الفيزا الافتراضية المشحونة، عن طريق إدخال معلومات الفيزا الخاصة بك.