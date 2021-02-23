بلا إصابات محلية.. الصين تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، جميعها من الخارج.

ولم تسجل اللجنة أي إصابات محلية بفيروس كورونا، أو أي وفيات جراء الفيروس.

كما تم تسجيل 9 حالات جديدة بدون أعراض، ولا يزال إجمالي 302 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات فيروس كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 89852 حالة، وبلغ عدد الوفيات 4636.

ومن ناحية أخرى، ستقدم الصين لقاحات ضد فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) إلى 19 دولة أفريقية تحتاج إلى المساعدة لمكافحة الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج وين بين" إن الصين تبرعت بلقاحات لكل من زيمبابوي وغينيا الاستوائية حتى يوم الأحد، وستواصل تقديم مساعدات في حدود قدراتها لمساعدة أفريقيا من أجل كسب المعركة ضد الوباء.

وأضاف "وانج وين بين" أن الصين تدعم أيضا الشركات الصينية التي تصدر اللقاحات إلى الدول الأفريقية التي تحتاجها بشدة ووافقت على اللقاحات الصينية.