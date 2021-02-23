وفاة وزير البترول السعودي الأسبق أحمد زكي يماني

توفى وزير البترول الأسبق، أحمد زكي يماني، في أحد المستشفيات بالعاصمة البريطانية لندن، عن عمر يناهز الـ 90 عاما.

ووفقا لصحف سعودية، من المقرر نقل جثمان الراحل إلى السعودية، ليتم دفنه في مقبرة المعلاة في مكة المكرمة، مسقط رأسه.

وولد الوزير يماني في عام 1930، حيث حصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1952، وحصل على دراسات عليا في نيويورك وجامعة هارفارد.

وفي عام 1962 شغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية، واستمر في منصبه حتى العام 1986.​​​

وبحلول عام 1990م أنشأ مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن، الذي يعنى بتحليل الأسواق لتوفير معطيات ومعلومات موضوعية حول القضايا المتعلقة بالطاقة.​​​