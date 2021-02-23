وزير الخارجية الأمريكي: نقف مع مطالب الشعب في ميانمار

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده إلى جانب الشعب في ميانمار المنادي بعودة الحكومة المنتخبة.

وكتب بلينكن في تغريدة على تويتر: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب بورما الذي يطالب باستعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا".

وأضاف: "تعتبر تصنيفات اليوم خطوة أخرى لتعزيز مساءلة القادة العسكريين الذين يرتكبون أعمال عنف ويحاولون قمع إرادة الشعب".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 2 من جنرالات الجيش في ميانمار، عقب الانقلاب العسكري.

فيما أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حجب صفحة تلفزيون ميانمار الرسمي، الذي يسيطر عليه الانقلابيون، كما حذف ايضا الصفحة الرئيسية للجيش، مستشهدا بمعاييره التي تحظر التحريض على العنف.

ويأتي ذلك بعد يوم من مقتل متظاهرين عندما فتحت الشرطة النار على مظاهرة ضد انقلاب 1 فبراير.

وقال أحد ممثلي فيسبوك، في بيان: "تماشيًا مع سياساتنا العالمية، أزلنا صفحة فريق معلومات جيش ميانمار من فيسبوك بسبب الانتهاكات المتكررة لمعايير مجتمعنا التي تحظر التحريض على العنف وتنسيق الأذى".

واندلعت احتجاجات عنيفة في ميانمار عقب مقتل شخصين وجرح آخرين برصاص الشرطة في تظاهرة ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، وهو ما أدى إل إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وإلى تعبير واشنطن عن قلقها.