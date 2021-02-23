رسوم الزيارة العائلية .. وكيفية سدادها عبر إنجاز

رسوم الزيارة العائلية ، أكثر ما يشغل بال المغتربين والمقيمين في المملكة العربية السعودية هي تأشيرة الزيارة العائلية واسعارها وكل ما يخصها، حيث تقوم وزارة الخارجية السعودية بمنح تأشيرة الزيارة العائلية لأقارب المغتربين بشرط أن يكونوا أقاربهم من الدرجة الأولى مثل “الزوجة، الوالدين، الأخوات، الأبناء”.

رسوم الزيارة العائلية 2021:

وقد أعلن مجلس الوزراء السعودي عن الرسوم الجديدة للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية لعام 2021 وهي كالتالي:

لمدة 48 ساعة 100 ريال سعودي.

تأشيرة العبور لزيارة عائلية لمدة 96 ساعة 300 ريال سعودي.

لمدة 14 يوم 300 ريال سعودي.

لمدة شهر 300 ريال سعودي.

لمدة 3 أشهر 300 ريال سعودي

لمدة 6 شهور 3000 ريال سعودي

لمدة سنة 5000 ريال سعودي

لمدة عامين 8000 ريال سعودي.

رسوم تمديد الزيارة العائلية 2021:

وعلى من يرغب في تمديد الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية دفع 100 ريال سعودي من خلال ماكينة الصراف الالي، بالأصالة إلى أنه يمكنك إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي لمدة خمس سنوات مقابل 300 ريال سعودي، ويمكن تجديد جواز السفر السعودي لمدة 10 سنوات ب600 ريال سعودي.

الدخول على منصة خدمة التأشيرات الالكترونية.

الضغط على خدمة الناس ثم اختيار مقيم من القائمة المنسدل.

الضغط على طلب زيارة عائلية

ثم الضغط على اقبل التعهد

كتابة البيانات الخاصة بالمقيم.

خطوات الحصول على تأشيرة زيارة عائلية 2021:كيفية دفع رسوم الزيارة العائلية :

ويمكنك عزيزي المقيم دفع الرسوم من خلال منصة إنجاز عبر الأنترنت كما يلي :

الدخول الى الموقع الرسمي لمنصة إنجازالموقع الرسمي لمنصة إنجاز وتسجيل الدخول .

النقر على خدمة الأفراد

اختيار التقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول الى المملكة العربية السعودية.

الموافقة على الشروط والأحكام والالتزام بأن البيانات المسجلة صحيحة.

ثم أملء الخانات الفارغة أمامك.

وكتابة رقم الطلب المقدم ورسوم التأشيرة.

تحديد طريقة الدفع .

ثم إدخال رقم بطاقة الدفع وكافة البيانات الخاصة بها.

ثم طباعة رقم الايصال، وتقديمه كدليل على دفع رسوم تأشيرة الزيارة العائلية.