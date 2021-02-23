أمريكا تفرض عقوبات على اثنين من جنرالات انقلاب ميانمار

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة رويترز للأنباء إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بـ الوزارة فرض عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار، بسبب انقلاب الأول من فبراير الجارى.
كان معارضو الانقلاب العسكرى فى ميانمار قد دعوا إلى إضراب عام ومزيد من الاحتجاجات فى الشوارع فى الوقت الذى هددت فيه السلطات بأن المواجهة قد تودى بحياة آخرين بعد مقتل محتجين اثنين من المتظاهرين فى مطلع الأسبوع.
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