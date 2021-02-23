ترامب يعلق على قرار المحكمة العليا حول إقراراته الضريبية

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على قرار المحكمة العليا برفض التماسه بعدم تقديم إقرارته الضريبية.
وقال ترامب، في بيان له، إن قرار المحكمة استكمال لأكبر عملية اضطهاد في تاريخ بلادنا، متهما المدعين العامين الديمقراطيين في نيويورك باستخدام "القانون سلاحا".
وأضاف: "كان يجب على المحكمة العليا ألا تسمح (بهذا الأمر) لكنها فعلت".
وتابع: "سأواصل النضال، على غرار ما أفعله منذ 5 سنوات حتى قبل انتخابي، على الرغم من كل الجرائم الانتخابية المرتكبة ضدي. وسننتصر".
ويواجه ترامب- في حال إدانته- عقوبة الحبس. لكن خبراء قانونيين يتوقّعون أن يخوض معركة قضائية شرسة قد تستغرق سنوات.
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