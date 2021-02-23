رابط التسجيل في حج تونس 2021 من خلال بوابة الشؤون الدينية بالخطوات

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حج تونس 2021 هو أحد الأمور التي يتم البحث عنها من قبل عدد كبير للغاية من المواطنين في تونس، حتى يتمكنوا من أداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية، ونجد أن وزارة الشؤون الدينية أعلنت عن فتح باب التسجيل في الحج لموسم 2021 في تونس، وذلك من خلال نظام القرعة، ونقدم إليكم اليوم كافة المعلومات حول التقديم ومواعيده في تونس.

رابط التسجيل في حج تونس 2021

أعلنت وزارة الشؤون الدينية بشكل رسمي عن فتح باب التسجيل في حج تونس 2021، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها على شبكة الإنترنت ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 19 فبراير إلى يوم الجمعة الموافق 12 مارس، ومن الجدير بالذكر أن الموقع مخصص لعمليات تسجيل الحج فقط، مما يسهل من عملية فرز المرشحين وعمل قائمة بهم لحج الموسم الجديد، مع مجموعة من الإجراءات الأخرى التي يتم العمل بها والإعلان عنها في وقت لاحق.

التسجيل في حج تونس 2021

بعد توقف موسم أداء العمرة والحج لفترة كبيرة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، فتحت المملكة العربية السعودية باب التقديم على العمرة منذ وقت قصير بسعة لا تتعدى ستة ألاف معتمر، مع الوعد بزيادة السعة بصورة تدريجية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة في المملكة، حفاظاً على صحة المواطنين وحمايتهم من الإصابة بالعدوى.

طريقة التسجيل في حج تونس

يقوم المواطن بالدخول أولاً على رابط التسجيل في حج تونس 2021. وبعد ذلك يتم النقر على التسجيل في موسم الحج 2021. وهنا تظهر صفحة أمامكم، يجب تعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة مع مراعاة أن تكون متوافقة مع المتواجدة لدى الجهات المعنية. من ضمن البيانات الموجودة (الاسم، الرقم القومي، الجنسية، السن، العنوان، الوظيفة). بعد إتمام كتابة البيانات يجب مراجعتها مرة ثانية للتأكد من صحتها. النقر على التسجيل وحفظ البيانات.

يتم مراجعة الطلبات المقدمة من قبل ألاف المواطنين، وإرسال رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني للمواطنين المقبولين في القرعة، مع العلم أنه يمكن للمواطن المقبول سداد رسوم الحج من خلال موقع وزارة الحج والعمرة باستخدام بطاقة الائتمان.