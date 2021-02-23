تفعيل حساب منصة مدرستي 1442 وكيفية الدخول عليه عبر مايكروسوفت تيمز ومتابعة المستجدات

تفعيل حساب منصة مدرستي لدى مايكرسوفت Microsoft هو الطريقة الأساسية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة، يمكن للطالبات في المملكة السعودية الوصول إلى منصة التعليم مدرستي الافتراضية والبدء في التعلم بعد اليوم الدراسي وعملية التعلم، تبدأ طريقة التدريس، هذه هي الطريقة التي يمكنك بها استخدام منصة madrasti مع حساب Microsoft.تفعيل حساب منصة مدرستي
لكي يتمكن الطلاب والمعلمون من الحصول على منصة مدرستي واستخدامها بشكل صحيح، من الضروري تفعيل الحساب واستخراج البيانات أولاً من خلال تطبيق توكلنا من خلال الخطوات التالية.
- رابط موقع تطبيق توكلنا أو قم بتنزيل أحدث إصدار من توكلنا على هاتفك المحمول.
- سجّل الدخول إلى حساب تطبيق توكلنا وانقر على قائمة المعلومات والإعدادات (حسابي).
- سيتم عرض أحد الخيارات مع الاسم (أعط بيانات مدرستي) اضغط عليها واكتب اسم الطالب للبحث عنها.
- إذا نقرت على الاسم، يحصل المستخدم على كلمة المرور، عند الدخول سيتم تنشيط الحساب للوصول بنجاح إلى منصة مدرستي.
- نظرا لأن المملكة والعالم تعاني من صحة صعبة، فقد تلقت جميع مجالات الحياة وحاولت جميع البلدان مراقبة الحياة اليومية من خلال الاحتياطات التشغيلية، تابعت المملكة التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم،
- استأنف السنة الدراسية الجديدة 1442 الدراسة عن بعد من خلال إضافة منصة مدرستى سعودية، لذلك سيكون مخصصا وسيكون الطلاب قادرين على استخدام الدراجات الافتراضية عملية التعلم عن بعد
قم بتكوين منصة مدرستي بحيث تقوم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft Office عبر الخطوات:
- إلى رابط منصة My Virtual School مباشرة انقر فوق حساب Microsoft الخاص بالكلية والطلاب.
- انسخ الاسم وكلمة المرور لتطبيق توكلنا، وأضفنا إلى الحقول المخصصة لهم في صفحة تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft للطلاب والمعلمين.
- انقر فوق إدخال، سيتم تسجيل دخول الطالب ونقله إلى الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي.
سعي الكثير للوصول إلي مدارس يتم التسجيل من خلالها عبر الانترنت، وكانت أحدث المنصات هي منصة مدرستي المميزة.
- موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 ورابط وزارة الموارد وخطوات تحديث البيانات
الوسوم
تفعيل حساب منصة مدرستي لدى مايكرسوفت Microsoft هو الطريقة الأساسية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة، يمكن للطالبات في المملكة السعودية الوصول إلى منصة التعليم مدرستي الافتراضية والبدء في التعلم بعد اليوم الدراسي وعملية التعلم، تبدأ طريقة التدريس، هذه هي الطريقة التي يمكنك بها استخدام منصة madrasti مع حساب Microsoft.تفعيل حساب منصة مدرستي
لكي يتمكن الطلاب والمعلمون من الحصول على منصة مدرستي واستخدامها بشكل صحيح، من الضروري تفعيل الحساب واستخراج البيانات أولاً من خلال تطبيق توكلنا من خلال الخطوات التالية.
- رابط موقع تطبيق توكلنا أو قم بتنزيل أحدث إصدار من توكلنا على هاتفك المحمول.
- سجّل الدخول إلى حساب تطبيق توكلنا وانقر على قائمة المعلومات والإعدادات (حسابي).
- سيتم عرض أحد الخيارات مع الاسم (أعط بيانات مدرستي) اضغط عليها واكتب اسم الطالب للبحث عنها.
- إذا نقرت على الاسم، يحصل المستخدم على كلمة المرور، عند الدخول سيتم تنشيط الحساب للوصول بنجاح إلى منصة مدرستي.
- نظرا لأن المملكة والعالم تعاني من صحة صعبة، فقد تلقت جميع مجالات الحياة وحاولت جميع البلدان مراقبة الحياة اليومية من خلال الاحتياطات التشغيلية، تابعت المملكة التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم،
- استأنف السنة الدراسية الجديدة 1442 الدراسة عن بعد من خلال إضافة منصة مدرستى سعودية، لذلك سيكون مخصصا وسيكون الطلاب قادرين على استخدام الدراجات الافتراضية عملية التعلم عن بعد
قم بتكوين منصة مدرستي بحيث تقوم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft Office عبر الخطوات:
- إلى رابط منصة My Virtual School مباشرة انقر فوق حساب Microsoft الخاص بالكلية والطلاب.
- انسخ الاسم وكلمة المرور لتطبيق توكلنا، وأضفنا إلى الحقول المخصصة لهم في صفحة تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft للطلاب والمعلمين.
- انقر فوق إدخال، سيتم تسجيل دخول الطالب ونقله إلى الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي.
سعي الكثير للوصول إلي مدارس يتم التسجيل من خلالها عبر الانترنت، وكانت أحدث المنصات هي منصة مدرستي المميزة.
- موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 ورابط وزارة الموارد وخطوات تحديث البيانات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفعيل حساب منصة مدرستي 1442 وكيفية الدخول عليه عبر مايكروسوفت تيمز ومتابعة المستجدات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.