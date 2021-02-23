شروط ورابط التقديم فى وظائف الجمارك السعودية الشاغرة

أعلنت الهيئة العامة للجمارك بالمملكة العربية السعودية عن توفر فرص عمل شاغرة لحملة المؤهلات العليا من البكالوريوس والشهادات الأعلى، وهذه الوظائف الشاغرة متوفرة بمدينة الرياض وعددها خمسة وظائف إدارية وتقنية ومقر العمل بهذه الوظائف مدينة الرياض، ونعرض تفاصيل هذه الوظائف الشاغرة وشروط الالتحاق بها، وعلى من تتوفر فيه الشروط التقديم بهذه الوظائف.

كما وضعت الهيئة العامة للجمارك شروط عامة يجب توافرها عند التقديم فى هذه الوظائف بخلاف الشورط الممخصصة لكل وظيفة وهى أن يكون المتقدم سعودية الجنسية، وأن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقات مجموعة برامج ميكروسوفت أوفيس.

شروط التقديم والالتحاق فى وظائف الجمارك السعودية

أولا: مهندس معماري بنية مؤسسية أو بنية تحتية

أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس أو الماجستير فى علوم الحاسب أو تقنية المعلومات.

أن يكون المتقدم لدية خبرة فى مجال العمل لا تقل عن 8 سنوات.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة خبرة واحترافية فى إدارة البنية التحتية أو البنية المؤسسية مثل TOGAV certified level

ثانيا: كبير أخصائيين للعمل بالمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات بالشرق الأوسط

أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس فى العلاقات العامة أو فى إدارة الأعمال أو ما يعادلهم.

أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن 4 سنوات فى العمل بالقطاع الحكومى أو الخاص على أن لا يقل عن سنتين فى العمل بمنصف إشرافي.

ثالثاً: أمين سر

أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس فى القانون أو فى إدارة الأعمال، أو ما يعادلهم.

أن يكون المتقدم لدية خبرة لا تقل عن سنة فى العمل فى مجال القانون أو إدارة الأعمال أو الشريعة أو السكرتارية.

رابعاً: أخصائى اول للعمل بالمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات فى الشرق الأوسط

أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس فى العلاقات العامة أو فى إدارة الأعمال أو ما يعادلهم.

أن تتوافر فى المتقدم خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال الإدارة أو العلاقات العامة.

خامساً: أخصائى للعمل بالمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات بالشرق الأوسط

أن يكون حاصل على بكالوريوس فى العلاقات العامة أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلهم.

أن تتوفر فى المتقدم خبرة لا تقل عن سنة فى مجال الإدارة أو العلاقات العامة.

طريقة ورابط التقديم فى وظائف الجمارك السعودية

على من يرغب فى الالتحاق بالوظائف الشاغرة فى الجمارك السعودية الدخول على رابط وظائف الجمارك السعودية وملء الطلب واختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل الحاصل عليه وسنوات الخبرة المتوفرة لديه.