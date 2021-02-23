منصة مدرستي توكلنا تسجيل دخول 1442 للتعليم عن بعد

يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات عن منصة مدرستي توكلنا في المملكة العربية السعودية لما للمنصة من أهمية كبيرة في مجال التعليم عن بعد الذي قد ازدادت أهميته في السنوات الأخيرة، وتقدم المنصة خدمة التعليم عن بعد لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية حيث يقوم الطلاب بإستخدام تطبيق توكلنا في الحصول على بيانات تسجيل الدخول كما يُمكن لأولياء الأمور تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال بياناتهم في نظام نور، ومن الجدير بالذكر أنه يُمكن لأولياء الأمور متابعة أداء أبنائهم الدراسي من خلال هذه المنصة بالإضافة إلى استخدام الطلاب المنصة في استكمال عامهم الدراسي الحالى وحضور الحصص اليومية وعمل الواجبات المنزلية وأداء الإختبارات، بعد قرار غلق المدارس الذي قامت به واتخذته وزارة التعليم السعودية كأحد الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية التسجيل في منصة مدرسيتى توكلنا، فتابعونا.

منصة مدرستي توكلنا

يُمكن لكل طالب معرفة بيانات الدخول إلى منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا بخطوات بسيطة فقط اتبع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى موقع توكلنا .

. قانياً قم بتسجيل الدخول واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثاً الآن اضغط على أيقونة حسابي ثم أيقونة بيانات منصة مدرستي.

رابعاً اختيار اسم المستخدم ثم اختر أيقونة “إرسال”.

خامساً الآن تستلم كلمة السر الخاصة بك عبر رسالة نصية على الهاتف.

سادساً الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي .

. سابعاً قم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور “من توكلنا”.

وهكذا تكون قد سجلت الدخول إلى المنصة ويُمكنك استخدامها بشكل طبيعي.

وزارة التعليم السعودية

اتخذت وزارة التعليم السعودية قراراً بإنشاء وإطلاق منصة مدرستي في الفترة الأخيرة لتكون المنصة الرسمية في مجال التعليم عن بُعد لمختلف المراحل الدراسية في المملكة من أجل استكمال الطلاب لعامهم الدراسي في ظل مواجهة فيروس كورونا، وتقدم المنصة العديد من الخدمات المميزة حيث يُمكن للطالب تسجيل الحضور في الحصص بالإضافة إلى حصول ولي الأمر على تقرير مُفصل بأداء ابنه الدراسي، وهذا بالإضافة إلى ميزة هامة وهي التواصل الفعال بين الطالب والمعلم بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة.