بايدن يلغى قرارا صعبا اتخذه ترامب بشأن المهاجرين

وقالت قناة "الحرة" الأمريكية، إن التعديلات التى أجرتها إدارة ترامب ودخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر الماضى 2020، تطلب 12 إجابة صحيحة من أجل 20 سؤلًا، بدلًا من 6 إجابات صحيحة من أصل 10 أسئلة كانت مطلوبة عندما تم تنفيذ الاختبار لأول مرة فى عام 2008.
وشملت تعديلات ترامب تغيير الإجابات الصحيحة، والتى أثارت انتقادات، حيث اعتبرها البعض سياسية ومتحيزة.
ويتوجب عادة على المهاجرين والمتقدمين بطلبات التجنيس إتمام امتحان باللغة الإنجليزية، وآخر يتعلق بالتربية المدنية، والتى كانت الإدارة السابقة رفعت عدد الأسئلة فيها من 10 إلى 20، وكان الاختبار الجديد عقبة أخرى أمام المهاجرين الذين يأملون فى الحصول على الجنسية الأمريكية.
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