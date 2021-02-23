المغرب يدرس تعليق الرحلات مع 4 دول أوروبية

جدة - نرمين السيد - وأضافت أنه من المرجح أن تكون الدول الأوروبية المعنية هى "ألمانيا، وبلجيكا، والبرتغال، وسويسرا".
وأشارت إلى أن هذا القرار تدرسه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث من المتوقع أن يصدر قرار بهذا الشأن قريبا.
جدير بالذكر، أن المغرب شهد انخفاضا ملحوظا فى أعداد الإصابات الجديدة والوفيات المرتبطة بـ فيروس كورونا خلال شهر يناير الماضى.
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