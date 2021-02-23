جونسون لـ البريطانيين : تعايشوا مع كورونا مثل الإنفلونزا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، إنه يجب على المواطنين فى المملكة المتحدة أن يتعايشوا مع فيروس كورونا المستجد، على المدى الطويل، كما هو الوضع مع الإنفلونزا العادية فى ظل توافر لقاح.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، أرجع جونسون السبب فى قوله، إلى وجود برنامج للتطعيم والقدرة على تطوير اللقاحات. وأفاد رئيس وزراء بريطانيا، بأن عمليات الإمداد باللقاح المضاد لـ "كوفيد 19" فى المملكة المتحدة، تتأثر بعدة مشكلات فى الوقت الحالى.

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