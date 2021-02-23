قرار عاجل من المغرب بتعليق الرحلات الجوية من سويسرا وتركيا

أعلنت سفارة سويسرا بالرباط، الليلة، إن المغرب قرر تعليق جميع الرحلات إلى سويسرا بشكل مؤقت، مضيفة أنه سيتم تقييم هذا القرار كل 15 يوما، وذلك وفقا لمصادر إعلامية مغربية.
وأضافت المصادر أن سفارة تركيا بالرباط أعلنت كذلك أنه في "إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة وباء كورونا ووفقا للمعايير المحددة من وزارة الصحة، قررت الحكومة المغربية تعليق دخول المسافرين والرحلات القادمة من تركيا، ابتداء من أمس الإثنين 22 فبراير من الساعة 24.00 لمدة 15 يوميا".
وكانت وسائل الإعلام المغربية أوردت في وقت سابق أن السلطات المغربية المختصة تبحث تعليق الرحلات الجوية مؤقتا مع عدة دول، وهي النمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرانيا وألمانيا، وهولندا وسويسرا وتركيا، بسبب التطورات الوبائية المرتبطة باكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا في المغرب.
ويأتي تعليق هذه الرحلات بعدما أعلن ائتلاف المختبرات الجينية والسلالات المنتشرة لفيروس كورونا في المغرب، اكتشاف 21 مصابا بالسلالة البريطانية، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في بيان لها.
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