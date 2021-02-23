الإمارات ومقدونيا توقعان مذكرة تفاهم واتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار

وقَّع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية شمال مقدونيا بويار عثماني، مذكرة تفاهم، بشأن المشاورات السياسية واتفاقية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك جاء عقب لقاء الجانبين، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ووجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى جهودهما في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان وصول لقاح ضد المرض إلى الدول كافة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك في إطار المنظمات الدولية، وكذلك حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة.
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