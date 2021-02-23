أستراليا تواجه تعنت فيس بوك بقرار جديد

أعلنت وزارة الصحة الأسترالية، وقف حملاتها الترويجية للتطعيم ضد كورونا عبر موقع "فيس بوك"؛ بعد حجب شبكة التواصل الاجتماعي مضامين إخبارية احتجاجا على مشروع قانون تدعمه الحكومة.
وقال وزير الصحة جريج هانت، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، إن وزارته ستواصل تمويل الحملة الإعلانية ولكن ليس عبر "فيس بوك"، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام جميع المخصصات المالية للترويج لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد والتي تبلغ 16.5 مليون يورو.
وأضاف أن وزارته ستستمر في نشر المعلومات على هذه الشبكة الاجتماعية، لكنها لن تلجأ إليها من أجل الترويج.
ونشب خلاف بين أستراليا و"فيس بوك" بشأن مشروع قانون يهدف إلى إرغام شركة التكنولوجيا العملاقة على دفع أموال للوسائل الإعلامية مقابل مضامينها.
وعارض "فيس بوك" الأمر بشدة، وردا على ذلك قام بحظر مضامين إخبارية كثيرة.
وقد توقف العمل على صفحات رسمية عدة عبر "فيس بوك" في البلاد بينها تلك التابعة لهيئات الطوارئ، ما أثار موجة تنديد.
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