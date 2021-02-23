مسئول أمريكي سابق يتهم الجيش الصيني بتسريب فيروس كورونا

اتهم ماثيو بوتينجر، نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجيش الصيني بالتسبب في تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال ماثيو في تصريحات إلى شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "لدى الولايات المتحدة سبب قوي للغاية للاعتقاد أن الجيش الصيني كان يجري بعض التجارب السرية على الحيوانات في مختبر ووهان لعلم الفيروسات حيث لابد أن هناك تفشيًا لمرض شبيه بالإنفلونزا في خريف عام 2019".
وأضاف: "التفسير الذي قال إن التفشي نتج عن نوع من الخطأ البشري؛ يفوق كثيرًا جانب المقياس الذي يشير إلى أن هذا كان تفشيًا طبيعيًا".
وافترض بوتينجر أن السلطات الصينية كان لديها أسباب ملموسة للتستر على انتشار الفيروس، لكن الأطباء العاملين هناك كانوا مدركين جيدًا وتحدثوا بصراحة عن فيروس شديد العدوى ينتقل "بصمت" من شخص إلى آخر.
وأعرب عن أسفه لحقيقة أن المسؤولين الأمريكيين "كانوا أكثر سذاجة"، نظرًا لحقيقة أنهم كانوا ينتظرون تلقي معلومات من الحكومة الشيوعية الصينية.
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