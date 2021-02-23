السلطات الأمريكية تعتقل زوجة إمبراطور المخدرات إل تشابو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة العدل الأمريكية، إنه تم القبض على إيما كورونيل إيسبورو، والتى تبلغ من العمر 31 سنة، فى مطار دالاس الدولى شمال ولاية فيرجينيا، مشيرة إلى أنه يتوقع أن تمثل أمام محكمة اتحادية فى واشنطن اليوم الثلاثاء.

يأتى ذلك بعد عامين من محاكمة زودها فى بروكلين، حيث أدين بتهريب أطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة خلال الفترة اتى تزعم فيها عصابة "سينالوا".