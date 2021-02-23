أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام الولايات المتحدة بالعمل على إصلاح ورفع مستوى الطموح في الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن هذا جاء خلال مشاركة بلينكن في الاجتماع الافتراضي لمجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوربي، بدعوة من المفوض السامي للاتحاد الأوربي جوسيب بوريل.
وأضاف المتحدث أن بلينكن ركز على أهمية التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الأعضاء به، لبحث التحديات العالمية على أساس القيم المشتركة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية.
وتابع المتحدث أنه خلال الاجتماع، بحث بلينكن وبوريل ووزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المواجهة المشتركة للقضايا الدولية الملحة، من بينها جائحة كورونا وإيران والصين والتغير المناخي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن يبحث التعاون مع أوروبا في مواجهة التحديات الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.