رسميا.. ولاية أمريكية تقنن استخدام وحيازة الماريجوانا

وقع حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية، فيل مورفي، على تشريع، يشرّع وينظم استخدام وحيازة الماريجوانا للبالغين، الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا أو أكبر.

وقال بيان صادر عن مكتب حاكم الولاية، وفق ما نقلته صحيفة "ذا هيل": "لقد فشلت قوانين حظر الماريجوانا الحالية لدينا في كل اختبار للعدالة الاجتماعية، ولهذا السبب كنت أؤيد بشدة منذ سنوات تقنين استخدام الحشيش للبالغين".

وأضاف: "الحفاظ على الوضع الراهن الذي يسمح باعتقال عشرات الآلاف، بشكل غير متناسب من الأشخاص الملونين، في نيوجيرسي كل عام بسبب جرائم مخدرات منخفضة المستوى؛ أمر غير عادل، ولا يمكن الدفاع عنه".

وتابع: "في نوفمبر من العام 2020، صوت سكان نيو جيرسي بأغلبية ساحقة لدعم إنشاء سوق منظم جيدًا لاستخدام البالغين للقنب. على الرغم من أن هذه العملية قد استغرقت وقتا أطول مما كان متوقعًا، إلا أنني أعتقد أنها تنتهي في المكان المناسب وستكون في النهاية نموذجًا وطنيًا".

وصوت سكان نيوجيرسي في نوفمبر الماضي لصالح تعديل دستوري يسمح بحيازة وبيع واستخدام القنب للسكان الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا وأكثر، جعل الولاية أول من يجتاز تقنين الماريجوانا كإجراء اقتراع.

ووفقا لأرقام رسمية، ألقي القبض على 7 ملايين مواطن أمريكي بتهمة حيازة المخدرات بين عامي 2001 إلى 2010.