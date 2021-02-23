الإشراف الإلكتروني في منصة مدرستي نواتج التعلم أولًا خلال الجائحة1442

الإشراف الإلكتروني في منصة مدرستي، بالمملكة العربية السعودية، هو آخر مستجدات قرارات التعليم في السعودية، فالإشراف الإلكتروني هو ثقافة جديدة تم تأسيسها، لتقوم بدور الإشراف التربوي، في التعليم عن بعد، بالفصل الدراسي الثاني 1442هـ، في ظل مواجهة جائحة كورونا، وذلك للتأكد من نواتج الطلاب والطالبات، ومتابعة حسن سير العملية التعليمية في منصة مدرستي، وفق الخطة الاستراتيجية والإجراءات المقرر اتباعها، والتي حرصت وزارة التعليم السعودي، وفق آخر مستجدات قرار وزير التعليم السعودي على تطويرها، عقب اتخاذ قرار استمرار التعليم عن بعد، حرصًا من الدولة على سلامة وصحة الطلاب وأولياء الأمور بالمملكة، والذي أصبح فيه الطالب أكثر استقلالية واعتمادًا على النفس في تلقي التعليم.

والجدير بالذكر أن الإشراف الإلكتروني، هو نتاج الانتقال من البيئة التعليمية الطبيعية حضوريًا، إلى التعليم الإلكتروني، أو التعليم الأون لاين، أو التعليم عن بعد، وهو ما خلق نوع من الاستقلالية لدى الطالب، جدير بالحرص على الرقابة والإشراف من قبل الوزارة، لكي تضمن نواتج التعليم المرغوب بها على أكمل وجه، وقد حددت وزارة التعليم السعودي، عدد من المهام المختلفة والمتنوعة، والتي يقوم بها المشرف التربوي، عبر منصة مدرستي.

كما ذكرنا سابقًا أن للإشراف الإلكتروني دور محدد، لكنه مؤثر وفعال لمراقبة حسن سير العملية التعليمية، وذلك بعد إلغاء قرارعودة الدراسة بالفصل الثاني حضوريًا، واستمرار نظام التعليم عن بعد، وتلك المهام التي حددتها وزارة التعليم السعودي، وفق الاستراتيجية التعليمية نذكرها كالتالي:

القيام بالاطلاع المباشر على جداول المعلمين.

القيام بالاطلاع المباشر على الدروس التي تم تنفيذها.

القيام بعمل إحصائيات للدروس المتزامنة والواجبات والإثراءات والاختبارات.

القيام بالدخول المباشر للزيارات الافتراضية.

إمكانية القيام بإرسال تقويم أداء المعلم عبر منصة مدرستي.

إتاحة تقييم أداء المعلم أكثر من مرة بسهولة، عن طريق متابعة التواصل بين المعلم والمشرف والطالب.

إمكانية القيام بإجراء اللقاءات بأكبر عدد ممكن من المعلمين.

وكما حددت منصة مدرستي عدد من المهام للإشراف الإلكتروني، منحت أيضًا للمشرف التربوي العديد من المزايا، وهي تمكين المشرف التربوي من التواصل مع المعلمين، والقيام بالاطلاع على أعمالهم بشكل مستمر، مع إمكانية الاطلاع على التقارير الخاصة والإنجازات الإلكترونية لكل معلم، إتاحة عقد لقاءات تربوية يسهل من خلالها تطوير أداء المعلمين مهنيًا، إتاحة تنفيذ الدورات والورش التدريبية والاجتماعات، والدروس التطبيقية ومشاركة وتبادل المعلومات والملفات.

كما يسرت منصة مدرستي من مهام المشرف التربوي، من خلال دقة متابعة سير الخطة الدراسية، وفق خطة الجداول والحصص الدراسية، التي وضعتها التعليم تنشر جدول الحصص اليومي عبر المنصة، وتسهيل عملية التواصل مع المعلمين من أجل تحديد مستويات الطلاب، كذلك متابعة أداء المعلمين وفقًا لمعايير الجودة التعليمية المتفق عليها من قبل الوزارة، مع إمكانية تنوع الأساليب الإشرافية، بهدف الارتقاء بأداء المعلمين مهنيًا، والتفاعل الإيجابي في التعليم الإلكتروني، أو التعليم عن بعد.