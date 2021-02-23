كورونا يواصل غزو روما .. تسجيل 9.630 إصابة جديدة و274 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أفادت بيانات وزارة الصحة الإيطالية، بأن إجمالى عدد الإصابات فى البلاد وصل إلى مليونين و818 ألفًا و863، فيما بلغت حصيلة الوفيات 95 ألفًا و992.
وأظهرت البيانات أن عدد من تعافوا من الإصابة بوباء "كوفيد 19"، بلغ مليونين و334 ألفًا و968 شخصا.
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