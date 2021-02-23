تونس تحت وطأة كورونا .. 575 إصابة جديدة و 18حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قالت وزارة الصحة التونسية فى تقريرها اليومى، إن 228 ألفًا و937 إصابة تم تسجيلها منذ بدء الجائحة فى البلاد، فيما فيما وصل إجمالى الوفيات إلى 189 ألفًا و358 حالة.
ومنذ أيام، أعلنت مسؤولة فى الوزارة، عن تأجيل حملة التطعيم ضد وباء "كوفيد 19"، إلى الشهر المقبل، بسبب تأخر وصول اللقاحات.
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