موعد وصول شحنات لقاحات كورونا الجديدة إلى الولايات المتحدة

أعلن البيت الأبيض، أن جميع جرعات لقاح فيروس كورونا التي تأخرت بسبب طقس الشتاء القاسي سيتم تسليمها بحلول منتصف الأسبوع المقبل.

وقال آندي سلافيت، كبير مستشاري البيت الأبيض للاستجابة لفيروس كورونا، إن الحكومة الفيدرالية تخطط لتقديم حوالي 7 ملايين جرعة، وهي مجموعة من الجرعات التي تراكمت منذ الأسبوع الماضي وبعضها كان من المقرر أن يخرج هذا الأسبوع.

وأضاف سلافيت الأسبوع الماضي أن الطقس تسبب في تأخيرات أثرت على جميع الولايات الخمسين في نقاط متعددة على طول سلسلة التوريد.

وتعرض عمال شركات الشحن للثلوج ولم يتمكنوا من الوصول إلى العمل، كما أدى إغلاق الطرق إلى إعاقة عملية توزيع اللقاح.

فيما توقع تأخر اللقاحات عن بعض الولايات مثل تكساس، التي تمر بطقس سئ للغاية، حيث انخفضت نسبة التلقيح خلال اسبوع أكثر من 31% بسبب الطقس.