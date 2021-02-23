اندلاع حريق في مبنى وزارة الإعلام الكويتية

اشتعلت النيران في إحدى فتحات التهوية، داخل مبنى وزارة الإعلام الكويتية، بحسب ما أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الكويتية أنوار مراد. وبحسب صحيفة "الأنباء الكويتية "؛ فقد ألمحت "مراد" إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق المحدود الذي نشب بإحدى فتحات التهوية داخل مبنى الوزارة. ونوهت بأنه كإجراء احترازي تم إخلاء المبنى من جميع الموظفين والعاملين لضمان سلامتهم وذلك بعد نشوب الحريق وانبعاث الدخان. كما أوضحت أن العمل عاد من جديد وبصورة طبيعية الى المبنى بعد التأكد من استقرار الوضع. وبينت أن الوزارة فتحت تحقيقا- بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء-؛ لمعرفة أسباب الحريق.

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