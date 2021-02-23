أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 78 وفاة و8104 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 28138، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2646526.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 2529450، بعد تسجيل 5690 حالة شفاء جديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل 8104 إصابات جديدة بفيروس كورونا و78 حالة وفاة في تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.