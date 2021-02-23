سجلت كازاخستان 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 208 آلاف و809 حالات.
وذكرت وزارة الصحة في كازاخستان - وفق بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" المحلية اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 994 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 192 ألفًا و733 حالة.
وأوضحت أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي يبلغ حتى الآن 21 ألفًا و340 شخصًا، منهم 237 في حالة حرجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كازاخستان تسجل 692 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.