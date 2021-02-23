كازاخستان تسجل 692 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت كازاخستان 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 208 آلاف و809 حالات.

وذكرت وزارة الصحة في كازاخستان - وفق بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" المحلية اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 994 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 192 ألفًا و733 حالة.

وأوضحت أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي يبلغ حتى الآن 21 ألفًا و340 شخصًا، منهم 237 في حالة حرجة.