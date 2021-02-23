أعلنت حكومة ولاية "أوتارانتشال" الهندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها المناطق الواقعة شمال البلاد منذ أيام، إلى 70 قتيلا، مشيرة إلى استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين.
وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، أن أفراد شرطة الحدود الهندية التبتية تقوم بالاشتراك مع القوة الوطنية لمواجهة الكوارث والوكالات الأخرى بتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ في منطقة "تشامولي"، وذلك في أعقاب وقوع انهيار جليدي بها مما تسبب في غمر العديد من الطرق والجسور بالمياه، وأجبر السلطات على إجلاء سكان القرى المجاورة.
وأضافت القناة الهندية أن قوات الجيش أرسلت فرق غوص ودعم للولاية الشمالية؛ للمساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين والبالغ عددهم حتى الآن 134 شخصا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات شمال الهند إلى 70 قتيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.