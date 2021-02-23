إيطاليا تسجل 9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا و274 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي الذي أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 95992، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2818863.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 2334968.
وكان رئيس وكالة الأدوية الإيطالية "Aifa"، جورجو بالوه، قد قال في وقت سابق: "إذا حُصر الفيروس خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة، فربما سنخرج من نطاق تهديده".
وأضاف أنه "يجب التحلي بالإيمان والتركيز على التطعيم والصبر بضعة أسابيع أخرى، قبل تخفيف القيود وإجراءات إعادة الفتح".
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