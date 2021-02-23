برنامج توطين مهن القطاع العقاري لتوفير 11200 وظيفة للجنسين بالسعودية

برنامج توطين مهن القطاع العقاري ، سوف يتم إطلاقه من قبل الهيئة العامة للعقار، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، بهدف توفير 11200 وظيفة شاغرة في القطاع العقاري، للسعوديين من الجنسين، وفق مستجدات توطين لتوظيف 115 ألف شاب سعودي 1442هـ، للعمل على رفع كفاءة العنصر البشري، وتوفير فرص عمل مناسبة لطموح شباب وفتيات المملكة، وفق رؤية المملكة 2030م، والتي يعمل القائمين على شؤون المملكة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، على تحقيقها والتي من أبرز أهدافها راحة المواطن السعودي، وتوفير حياة كريمة له، من مسكن وعمل مناسب، للارتقاء بالمملكة عالميًا.

ووفق مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين، تم دراسة إطلاق برنامج توطين مهن القطاع العقاري، بحيث يتم تنفيذه وفق استراتيجية تضم كافة المهن بالقطاع العقاري بالمملكة، يتم فيها تدريب الشباب السعودي من الجنسين، بالمهن الشاغرة والتي يقدر عددها 11200، ومن ثم القيام بتوظيفهم بالقطاع، وسوف يقوم صندوق الموارد البشرية بالمملكة، بتقديم الدعم للهيئة العامة للعقار، وذلك بدفع نسبة تقدر 35%، من إجمالي تكاليف تدريب الشباب، بعد انتهاء دورة البرنامج التدريبي المعدة، ويتم دفع نسبة تقدر 65% عند توظيف المستفيد من البرنامج، واستقراره في الوظيفة التي تم توطينه بها مدة لا تقل عن 3 شهور.

والجدير بالذكر أن برنامج توطين المهن العقارية، يقر بتوافر العديد من الشروط التي يجب توافرها في المستفيد، للتقديم بالبرنامج، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، وألا يزيد عن 60 عام.

أن يكون المواطن المستفيد حامل هوية وطنية سارية المفعول.

أن لا يكون المستفيد، طالبًا، أو موظفًا في القطاع العام، أو الخاص أو لديه سجل تجاري.

وعن أهم أهداف برنامج توطين القطاع العقاري بالمملكة، نذكرها في النقاط التالية:

العمل على تمكين المستفيدين من البرنامج، من تحسين المهارات اللازمة، لأداء مهن القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية.

العمل على المساهمة في الحفاظ على استقرار العاملين، بالسوق السعودي لنفس المجال، مما يزيد من رفع كفاءة العنصر البشري، ويعود بالنفع على اقتصاد المملكة إيجابيًا بشكل عام.

العمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وهو رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.

وكما ذكرنا سابقًا أن برنامج توطين العقاري، يهدف إلى توظيف الشباب من الجنسين، بعد القيام بتدريبهم على المهنة الشاغرة المستهدفة، داخل القطاع العقاري، ومن أبرز الدورات التدريبية التي تم التخطيط لتلقيها من قبل المستفيدين من البرنامج هي كالتالي:

دورة تدريبية لمهنة مدير عقار.

دورة تدريبية لمهنة مدير مرافق.

دورة تدريبية عن الوساطة العقارية.

دورة تدريبية عن التسويق العقاري.

دورة تدريبية عن فرز الوحدات العقارية.

دورة تدريبية عن فحص جودة البناء.

دورة تدريبية عن فحص المباني الجاهزة.

وقد أكد المدير التنفيذي للمعهد العقاري السعودي، المهندس خالد الحمادي، أنه المسار التدريبي الذي سيتم اطلاقه في المعهد، خلال العام الحالي 2021م، سوف يقوم بمنح المستفيدين من البرنامج، شهادات مهنية بعد التدريب، تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، لكون القطاع العقاري هو أكبر قطاع اقتصادي، غير نفطي في المملكة.