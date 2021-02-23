الناتو: قلقون من قرب امتلاك إيران لسلاح نووى

جدة - نرمين السيد - وقال ستولتنبيرغ فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" إن إيران مصدر قلق لأنها مسؤولة عن أنشطة مزعزعة لاستقرار المنطقة، ونحن قلقون إزاء برنامجها الصاروخى".

وأضاف: "نحن قلقون إزاء تطوير إيران سلاحا نوويا"، مشيرا إلى أن "الحلف يرحب بالاتفاق النووى الموقع مع طهران فى عام 2015".

ولفت إلى أنه "يتوقع أن يرحب الحلف أيضا بالجهود الأمريكية فى محاولة إيجاد طريقة ما لتطوير أو توقيع اتفاق جديد مع إيران من شأنه فرض قيود على برنامج طهران النووى".

وأكد ستولتنبيرغ أن "أكثر ما يقلق الناتو هو ذلك المزيج بين قرب إيران من تطوير سلاح نووى وقدرتها على توصيله عبر برنامجها الصاروخى"، متابعا هو مزيج بين الاقتراب من امتلاك قنبلة نووية ورأس نووى واسلحة نووية إلى جانب صواريخ بعيدة المدى"، مشددا على "أهمية فرض قيود على برنامج إيران النووى".