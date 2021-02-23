رواتب العمال تفجر بركان الغضب فى شوارع إيران

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "العين الإخبارية" الإماراتى، كان آخر تلك الاحتجاجات، أمس الاثنين، لعمال الخط الخامس لمترو طهران بسبب عدم تلقيهم أجورهم وكذلك أقساط التأمين الخاصة بهم لعدة أشهر.

وقالت المعارضة الإيرانية إن آخر راتب تلقاه العمال كان فى نوفمبر الماضى، ومنذ ذلك الوقت لم تدفع لهم الحكومة رواتبهم.

وفى السياق ذاته، نظم عمال مشروع "إيلام" للبتروكيماويات، وعددهم 100، وقفة احتجاجية ضد شروط إجراءات التوظيف، كما احتج مجموعة من منتسبى الطوارئ الطبية المتعاقدين فى مدينة مشهد، على عدم تنفيذ قانون تعزيز الإنتاجية الاستثنائى.