ألمانيا تسجل 3.883 إصابة و415 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 3.883 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليونى و394 الفا و811 حالة.





ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التى ينشرها المعهد القول إنه سجل 415 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 68 ألفا و318 حالة. وأفادت البيانات بأن حوالى مليونى و298 ألف حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا، بينما هناك 118 ألفا و700 حالة نشطة فى البلاد.

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