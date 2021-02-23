ألمانيا تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

سجلت ألمانيا اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى مليونين و394811 بعد تسجيل 3883 إصابة جديدة.

وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 68318 بعد تسجيل 415 حالة جديدة.

والاثنين، بلغ معدل الإصابة في 7 أيام على مستوى البلاد 61 إصابة لكل مائة ألف شخص؛ أي بفارق كبير عن عتبة الـ35 التي تسمح بتخفيف القيود.

وأعادت المدارس ودور الحضانة، أمس الاثنين، فتح أبوابها، بعد شهرين من الإغلاق، في معظم أنحاء ألمانيا؛ رغم المخاوف من موجة وباء ثالثة ناجمة عن انتشار «المتحوّر البريطاني».

وتوجه الأطفال إلى الحضانة أو المدرسة صباح الاثنين في 10 مقاطعات ألمانية من أصل 16. وكانت ولايتان؛ هما ساكسونيا السفلى وساكسونيا، قد سبق أن أعادتا فتح المدارس.

وتواجه ألمانيا، رغم القيود الصارمة التي تُمدد بانتظام منذ شهرين، صعوبة في احتواء الوباء الذي أودى بحياة نحو 68 ألف شخص، خصوصًا بسبب انتشار «المتحوّر البريطاني».

في هذا السياق، خيب وزير الصحة آمال أولئك الذين كانوا يريدون تخفيف الإجراءات، وإن كان معدل الإصابة يزيد على 35.

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة مع رؤساء الأقاليم في 3 مارس المقبل لمناقشة الأمر.

وأوضح شبان: «الكل يريد خطة لمدة 3 و6 أشهر، لكن هذا غير ممكن في الوقت الحالي. أعتقد أنه ينبغي عدم قطع وعود كاذبة»، لافتًا إلى احتمال تخفيض المعدل الذي يسمح بتخفيف القيود إلى 10.