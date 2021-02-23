الناتو: قلقون من قرب امتلاك إيران لسلاح نووي وتوصيله عبر برنامجها الصاروخي

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبيرغ، عن قلق الحلف من قرب امتلاك إيران لسلاح نووي بالإضافة إلى قدرتها على توصيله عبر برنامجها الصاروخي".

وقال ستولتنبيرغ ـ في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" ـ إن إيران مصدر قلق لأنها مسؤولة عن أنشطة مزعزعة لاستقرار المنطقة، ونحن قلقون إزاء برنامجها الصاروخي".

وأضاف " نحن قلقون إزاء تطوير إيران سلاحا نوويا"، مشيرا إلى أن "الحلف يرحب بالاتفاق النووي الموقع مع طهران في عام 2015".

ولفت إلى أنه "يتوقع أن يرحب الحلف أيضا بالجهود الأمريكية في محاولة إيجاد طريقة ما لتطوير أو توقيع اتفاق جديد مع إيران من شأنه فرض قيود على برنامج طهران النووي".

وأكد ستولتنبيرغ أن "أكثر ما يقلق الناتو هو ذلك المزيج بين قرب إيران من تطوير سلاح نووي وقدرتها على توصيله عبر برنامجها الصاروخي"، متابعا هو مزيج بين الاقتراب من امتلاك قنبلة نووية ورأس نووي واسلحة نووية إلى جانب صواريخ بعيدة المدى"، مشددا على "أهمية فرض قيود على برنامج إيران النووي".