برقية تهنئة من قادة الإمارات لـ امبراطور اليابان

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، بمناسبة يوم ميلاده.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الإمبراطور ناروهيتو.
جدير بالذكر أن الإمبراطور ناروهيتو اعتلى العرش بعد تنازل والده الإمبراطور أكيهيتو في عام 2019.
واليوم أتم الامبراطور ناروهيتو عامه الـ61، حيث إنه من مواليد 23 فبراير عام 1960.
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